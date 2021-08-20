ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юрий Файков объяснил расставание солигорского "Шахтера" с братьями Костицыными

20.08.2021 12:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Файков объяснил, почему Андрей и Сергей Костицыны покинули клуб.


Иллюстрационное фото


- Что касается расставания с братьями Костицыными, то это их решение. Изначально была договоренность, что они сыграют за нас в Кубке Салея. Теперь ищут более выгодные контракты.

- Допускали вероятность, что они останутся в "Шахтере" и на чемпионат Беларуси?

- Их выступление в Кубке Салея мы рассматривали, скорее, для популяризации хоккея. Ясно же, что они хотят лучших условий, чем мы можем им предложить.

- Насколько вы остались довольны игрой братьев?

- С учетом того, что они пришли к нам без предсезонки — вполне. И отношение к делу, и поведение в раздевалке меня устраивало. А Сергей еще и сыграл результативно, набрал 5 (4+1) очков. В итоге больше в команде оказалось только у Сашки Жидких — 10 (1+9) баллов, - приводит слова Файкова пресс-служба ФХБ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Файков объяснил, почему Андрей и Сергей Костицыны покинули клуб.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Литвы: с сентября 2020 года беларусам было выдано около 20 000 национальных виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by