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«Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам
Источник материала: Навiны
«Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам, сообщает авиаперевозчик.
Ранее из Беларуси осуществлялись рейсы на Синайский полуостров и в Хургаду.
Марса-Алам активно развивается с 2001 года, все отели новые. Именно этот курорт предпочитают туристы из стран ЕС. У белорусов и украинцев большей популярностью пользуются Шарм-эль-Шейх, Дахаб и Хургада.
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«Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам, сообщает авиаперевозчик.
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