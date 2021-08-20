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«Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам

20.08.2021 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам, сообщает авиаперевозчик.

«Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам

Ранее из Беларуси осуществлялись рейсы на Синайский полуостров и в Хургаду.

Марса-Алам активно развивается с 2001 года, все отели новые. Именно этот курорт предпочитают туристы из стран ЕС. У белорусов и украинцев большей популярностью пользуются Шарм-эль-Шейх, Дахаб и Хургада.

 
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«Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам, сообщает авиаперевозчик.
 
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