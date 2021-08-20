ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко призвал ЕАЭС вовремя завершить создание общего рынка энергоносителей

20.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что процесс создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС идет в согласованные сроки. Он призвал партнеров по объединению своевременно завершить подготовку необходимых проектов соглашений в данной сфере, сообщает РИА «Новости».

«Принимая во внимание, что создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов идет в соответствии с согласованными сроками, хотелось бы призвать стороны к дальнейшей консолидации усилий по своевременному завершению работы над проектами соглашений в данной сфере», – сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате.

Ожидается, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС должны заработать в 2025 году, а соглашения об этом могут быть подписаны уже в 2022-м.

Кроме того, премьер Беларуси отметил важность переговоров по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС.

«За год сформирован и запущен евразийский реестр промышленных товаров, формируется нормативная база, недавно Совет ЕЭК определил условия и производственные операции для группы товаров автомобилестроения», – указал Головченко.

«Работа без границ»

Все о новом проекте ЕАЭС

По его мнению, в условиях «бездумного применения в международных отношениях мер экономического ограничения» повышение технологической независимости компетенции ЕАЭС представляется правильным направлением для интеграции. Головченко поблагодарил Москву за конструктивный подход к решению этого вопроса.

«Надеемся, что российская сторона сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС, которые были включены в российский реестр производителей, но еще не успели переключиться на евразийский», – отметил белорусский премьер.

Он считает, что по опробованной схеме посредством обязательности включения в евразийский реестр промтоваров целесообразно действовать и по другим позициям товаров, где есть необходимость защиты национальных производителей, но одновременно есть и кооперационные проекты.

Головченко предложил странам союза вместе отстаивать единую позицию на мировом рынке по вопросам глобальной климатической повестки.

«Мы удовлетворены процессом углубления евразийской интеграции по всем направлениям, предусмотренным договором о ЕАЭС», – подчеркнул Головченко. Помимо этого, он выразил удовлетворение тем, что все больше места в работе органов союза отводится решению практических вопросов, которые затрагивают различные сферы экономики и жизнь граждан стран «евразийской пятерки».

Напомним, в пятницу в кыргызстанском городе Чолпон-Ата продолжает свою работу Евразийский межправительственный совет. Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России заседают в расширенном формате. В повестке значатся 14 тем. Они затрагивают почти все отрасли экономики. Премьеры рассмотрят дорожную карту по совмещению транспортной политики, обсудят создание общих рынков нефти, газа и органической сельхозпродукции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом белорусский премьер заявил, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате.
 
Новости дня
Новости разные
 
За мяжой стварылі аб’яднаньне беларускага бізнэсу, вымушанага пакінуць краіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by