Головченко призвал ЕАЭС вовремя завершить создание общего рынка энергоносителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что процесс создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС идет в согласованные сроки. Он призвал партнеров по объединению своевременно завершить подготовку необходимых проектов соглашений в данной сфере, сообщает РИА «Новости» .

«Принимая во внимание, что создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов идет в соответствии с согласованными сроками, хотелось бы призвать стороны к дальнейшей консолидации усилий по своевременному завершению работы над проектами соглашений в данной сфере», – сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате.

Ожидается, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС должны заработать в 2025 году, а соглашения об этом могут быть подписаны уже в 2022-м.

Кроме того, премьер Беларуси отметил важность переговоров по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС.

«За год сформирован и запущен евразийский реестр промышленных товаров, формируется нормативная база, недавно Совет ЕЭК определил условия и производственные операции для группы товаров автомобилестроения», – указал Головченко.