Головченко призвал ЕАЭС вовремя завершить создание общего рынка энергоносителей

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что процесс создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС идет в согласованные сроки. Он призвал партнеров по объединению своевременно завершить подготовку необходимых проектов соглашений в данной сфере, сообщает РИА «Новости».
«Принимая во внимание, что создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов идет в соответствии с согласованными сроками, хотелось бы призвать стороны к дальнейшей консолидации усилий по своевременному завершению работы над проектами соглашений в данной сфере», – сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате.
Ожидается, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС должны заработать в 2025 году, а соглашения об этом могут быть подписаны уже в 2022-м.
Кроме того, премьер Беларуси отметил важность переговоров по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС.
«За год сформирован и запущен евразийский реестр промышленных товаров, формируется нормативная база, недавно Совет ЕЭК определил условия и производственные операции для группы товаров автомобилестроения», – указал Головченко.
По его мнению, в условиях «бездумного применения в международных отношениях мер экономического ограничения» повышение технологической независимости компетенции ЕАЭС представляется правильным направлением для интеграции. Головченко поблагодарил Москву за конструктивный подход к решению этого вопроса.
«Надеемся, что российская сторона сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС, которые были включены в российский реестр производителей, но еще не успели переключиться на евразийский», – отметил белорусский премьер.
Он считает, что по опробованной схеме посредством обязательности включения в евразийский реестр промтоваров целесообразно действовать и по другим позициям товаров, где есть необходимость защиты национальных производителей, но одновременно есть и кооперационные проекты.
Головченко предложил странам союза вместе отстаивать единую позицию на мировом рынке по вопросам глобальной климатической повестки.
«Мы удовлетворены процессом углубления евразийской интеграции по всем направлениям, предусмотренным договором о ЕАЭС», – подчеркнул Головченко. Помимо этого, он выразил удовлетворение тем, что все больше места в работе органов союза отводится решению практических вопросов, которые затрагивают различные сферы экономики и жизнь граждан стран «евразийской пятерки».