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МВД Литвы рассказало, сколько белорусов въехало в страну

20.08.2021 12:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Число уехавших и уезжающих граждан Беларуси продолжает расти. Только в Литву за год выехали сотни и сотни людей.

С августа прошлого года Литва разрешила 834 гражданам Беларуси въехать в страну с особыми гуманитарными целями. 390 из них уже находятся в стране, а 206 белорусских граждан обратились за убежищем. Всего же разрешение на временное проживание в Литве имеют 26 тыс. граждан нашей страны.

C сентября белорусам было выдано 20 тыс. национальных виз. В июне этого года заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша выдала более 1 миллиона виз гражданам Беларуси.

 
 
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Число уехавших и уезжающих граждан Беларуси продолжает расти. Только в Литву за год выехали сотни и сотни людей.
 
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