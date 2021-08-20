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МВД Литвы рассказало, сколько белорусов въехало в страну
Источник материала: БДГ
Число уехавших и уезжающих граждан Беларуси продолжает расти. Только в Литву за год выехали сотни и сотни людей.
С августа прошлого года Литва разрешила 834 гражданам Беларуси въехать в страну с особыми гуманитарными целями. 390 из них уже находятся в стране, а 206 белорусских граждан обратились за убежищем. Всего же разрешение на временное проживание в Литве имеют 26 тыс. граждан нашей страны.
C сентября белорусам было выдано 20 тыс. национальных виз. В июне этого года заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач
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Число уехавших и уезжающих граждан Беларуси продолжает расти. Только в Литву за год выехали сотни и сотни людей.
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