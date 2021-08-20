МВД Литвы рассказало, сколько белорусов въехало в страну

Число уехавших и уезжающих граждан Беларуси продолжает расти. Только в Литву за год выехали сотни и сотни людей.

С августа прошлого года Литва разрешила 834 гражданам Беларуси въехать в страну с особыми гуманитарными целями. 390 из них уже находятся в стране, а 206 белорусских граждан обратились за убежищем. Всего же разрешение на временное проживание в Литве имеют 26 тыс. граждан нашей страны.