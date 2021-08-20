ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителя Барановичей подозревают в мошенничестве на Br88,5 тыс.

20.08.2021 12:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичей подозревают в мошенничестве на крупную сумму денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратились несколько жителей Барановичей и Барановичского района. В заявлениях они написали, что из-за обмана лишились денег. Пострадавшие давали в долг 37-летнему мужчине, но обратно своих кровных так и не получили.

"Во всех случаях он придерживался одного алгоритма действий: выбирал жертву, знакомился с ней, входил в доверие. Во время общения рассказывал о своем прибыльном деле, а потом просил какую-то сумму в долг для увеличения товарооборота. Отзывчивые знакомые не отказывали в помощи и давали деньги в валюте", - рассказали подробности в УВД.

Слова фигуранта не вызывали у людей сомнений, поскольку он писал расписку о возврате долга с процентами. Первое время он возвращал обещанные деньги с причитающейся надбавкой. Позже стал просить большие суммы, а затем исчезал, меняя номер телефона. Таким способом мужчина завладел почти Br88,5 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.-0-
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию обратились несколько жителей Барановичей и Барановичского района. В заявлениях они написали, что из-за обмана лишились денег. Пострадавшие давали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Год Навального – год, изменивший Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by