Силовики конфисковали компьютер у редактора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика

Андрея Кухарчика, редактора сайта «Виртуальный Брест», наказали «за распространение экстремистских материалов».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, у него конфисковали компьютер.

Поводом для судебного разбирательства послужила публикация о истории задержания жителя Барановичей Владимира Гундара. В качестве иллюстрации к тексту на сайте размещено фото Гундара в одежде с элементами орнамента.