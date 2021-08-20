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Силовики конфисковали компьютер у редактора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика
Источник материала: Навiны
Андрея Кухарчика, редактора сайта «Виртуальный Брест», наказали «за распространение экстремистских материалов».
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Поводом для судебного разбирательства послужила публикация о истории задержания жителя Барановичей Владимира Гундара. В качестве иллюстрации к тексту на сайте размещено фото Гундара в одежде с элементами орнамента.
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Андрея Кухарчика, редактора сайта «Виртуальный Брест», наказали «за распространение экстремистских материалов». По информации Белорусской ассоциации...
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