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С 18 сентября Белавиа начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам. Об этом авиакомпания
Все подробности авиакомпания рекомендует уточнять непосредственно у туроператоров.
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Авиакомпания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам. Об этом авиакомпания сообщила в своем официальном Facebook. ...
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