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С 18 сентября Белавиа начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 18 сентября Белавиа начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам

Авиакомпания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам. Об этом авиакомпания сообщила в своем официальном Facebook.

Все подробности авиакомпания рекомендует уточнять непосредственно у туроператоров.

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Авиакомпания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы на египетский курорт Марса-Алам. Об этом авиакомпания сообщила в своем официальном Facebook. ...
 
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