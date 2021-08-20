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Жатва-2021: осталось обмолотить всего 6% полей страны

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жатва-2021: осталось обмолотить всего 6% полей страны

Шесть миллионов тонн в закромах. Аграрии преодолели очередную планку.

Уборка зерновых близится к завершению. Осталось обмолотить всего 6% полей. В стране уже три милионника – Минская, Брестская и Гродненская области. На счету остальных – от 700 тысяч и больше. Урожайность в этом году ниже – из-за засухи, которая пришлась на период созревания. 

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Шесть миллионов тонн в закромах. Аграрии преодолели очередную планку. Уборка зерновых близится к завершению. Осталось обмолотить всего 6% полей. В стране уже три...
 
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