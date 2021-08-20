Жатва-2021: осталось обмолотить всего 6% полей страны

Источник материала: ОНТ

Шесть миллионов тонн в закромах. Аграрии преодолели очередную планку.

Уборка зерновых близится к завершению. Осталось обмолотить всего 6% полей. В стране уже три милионника – Минская, Брестская и Гродненская области. На счету остальных – от 700 тысяч и больше. Урожайность в этом году ниже – из-за засухи, которая пришлась на период созревания.

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