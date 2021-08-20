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Дневник «Мисс Беларусь». Как красавицы учились выживанию в экстремальных условиях
Источник материала: ОНТ
Буря эмоций, адреналин, победы и поражения. Претендентки на корону «Мисс Беларусь» вырвались из каменных джунглей на природу.
Здесь, в агроэкотуристическом комплексе «Белый лось», стартовал уникальный проект – клуб «Следопыт», посвященный выживанию в экстремальных условиях. Смогут ли красавицы удержаться на 10-метровой высоте? Найдут ли способ выживания в лесу? Привыкли ли к изысканным блюдам или смогут добыть себе обед сами?
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Буря эмоций, адреналин, победы и поражения. Претендентки на корону «Мисс Беларусь» вырвались из каменных джунглей на природу. Здесь, в агроэкотуристическом...
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