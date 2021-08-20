Молодежный турслет, посвященный Году народного единства, проходит в Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Встреча без галстуков. Молодежный турслет проходит в Гродненской области.

Его посвятили Году народного единства. Участники – 14 команд из районов области. Слет начался с открытого диалога, обсудили волнующие молодежь темы. Насыщенными обещают быть еще два дня. Пройдут спортивные, творческие и интеллектуальные состязания. Состоится конкурс капитанов. Итоги турслета подведут 21 августа.

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