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Молодежный турслет, посвященный Году народного единства, проходит в Гродненской области

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодежный турслет, посвященный Году народного единства, проходит в Гродненской области

Встреча без галстуков. Молодежный турслет проходит в Гродненской области.

Его посвятили Году народного единства. Участники – 14 команд из районов области. Слет начался с открытого диалога, обсудили волнующие молодежь темы. Насыщенными обещают быть еще два дня. Пройдут спортивные, творческие и интеллектуальные состязания. Состоится конкурс капитанов. Итоги турслета подведут 21 августа.

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Встреча без галстуков. Молодежный турслет проходит в Гродненской области. Его посвятили Году народного единства. Участники – 14 команд из районов области. Слет...
 
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