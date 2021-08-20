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Мощный шторм с ливнями и градом обрушился на Боливию

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный шторм с ливнями и градом обрушился на Боливию

К странам, пострадавшим от природных катаклизмов, присоединилась Боливия.

На несколько провинций обрушился мощный шторм. Ливни сменялись градом. Порывы ветра срывали крыши с домов. Очевидец снял, как сильным потоком подняло кровлю магазина. О жертвах непогоды не сообщается. Ущерб от стихии еще предстоит подсчитать. Разбушевался ветер также в Мексике и США. В штатах жертвами тропического шторма стали два человека, около 20 пропали без вести. 

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К странам, пострадавшим от природных катаклизмов, присоединилась Боливия. На несколько провинций обрушился мощный шторм. Ливни сменялись градом. Порывы ветра...
 
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