В Совете безопасности Беларуси отметили активную разведывательную деятельность соседних государств

Источник материала: ОНТ

До 30 разведполетов в неделю. В Совете безопасности Беларуси отмечают активную разведывательную деятельность сопредельных государств на нашей границе.

Полеты совершает авиация НАТО. Используются самолеты стратегической разведывательной авиации и тактические беспилотники. Зафиксированы также полеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. По данным специалистов, не исключена отработка нанесения ударов по объектам. Анализ показал: за 5 лет вдвое выросло число военных учений у наших границ. Для примера, в год проходит 90 крупных маневров, участие в которых принимают до 110 тысяч солдат. На постоянной основе в регионе развернута 10-тысячная группировка войск Альянса, на вооружении у которой свыше 500 единиц тяжелой техники. За ситуацией в регионе следят в Минске и Москве. Для снижения напряженности было предложено отвести учения от белорусских границ. Но последовал отказ.

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