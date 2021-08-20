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Беги, Кристина, беги!
Источник материала: Партизан
История с Кристиной Тимановской, которую силой пытались вывезти с Олимпиады, обернулась большим международным скандалом.
Кристина во время своих первых после побега соревнований в польском Щецине
На ютуб-канале
вышел фильм о Кристине Тимановской.
Журналисты встретились с самой Кристиной, с теми, кто её сейчас опекает, и с другими белорусскими спортсменами, которые решили не возвращаться в Минск.
Хотелось поближе познакомиться с этим человеком. Понять, чем она жила до случившегося и чем собирается жить после? Почему всё это время молчала о происходящем в стране? И планировала ли свой побег заранее?
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История с Кристиной Тимановской, которую силой пытались вывезти с Олимпиады, обернулась большим международным скандалом.
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