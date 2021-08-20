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Беги, Кристина, беги!

20.08.2021 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История с Кристиной Тимановской, которую силой пытались вывезти с Олимпиады, обернулась большим международным скандалом.

Беги, Кристина, беги!
Кристина во время своих первых после побега соревнований в польском Щецине
На ютуб-канале Редакция команды российского журналиста Алексея Пивоварова 
вышел фильм о Кристине Тимановской.

Журналисты встретились с самой Кристиной, с теми, кто её сейчас опекает, и с другими белорусскими спортсменами, которые решили не возвращаться в Минск.

Хотелось поближе познакомиться с этим человеком. Понять, чем она жила до случившегося и чем собирается жить после? Почему всё это время молчала о происходящем в стране? И планировала ли свой побег заранее?
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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История с Кристиной Тимановской, которую силой пытались вывезти с Олимпиады, обернулась большим международным скандалом.
 
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