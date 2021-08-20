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Идет подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2021»

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Идет подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2021»

Идет подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2021». До его старта три недели. К отправке на полигоны готовится личный состав, вооружение и техника. 

Танкисты, мотострелки, связисты, артиллеристы, саперы, инженеры – в маневрах задействуют практически все соединения и воинские части, в том числе, Западного оперативного командования. 

Шестая отдельная гвардейская механизированная бригада всегда на передовой. На ее территории в Гродно сейчас горячая пора – теоретическая и практическая подготовка позади, начинается вывод личного состава и техники в район учения. Для военных «Запад» – возможность отработать полученные навыки, научиться слаженно взаимодействовать с российскими коллегами. Традиционно у маневров исключительно оборонительный характер. По замыслу, условный противник нападет с запада, попытается дестабилизировать обстановку и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства.

Напомним, учение «Запад» пройдет с 10 по 16 сентября. В нем задействуют 4 белорусских и 9 российских полигонов.

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Теги: Гродно
 
 
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Идет подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2021». До его старта три недели. К отправке на полигоны готовится личный состав, вооружение и...
 
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