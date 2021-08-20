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Рискующие жизнями афганцы пытаются прорваться в аэропорт Кабула, чтобы улететь на американских самолетах

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рискующие жизнями афганцы пытаются прорваться в аэропорт Кабула, чтобы улететь на американских самолетах

Успеть улететь. Настоящая драма разыгрывается возле аэропорта Кабула. Отчаявшиеся афганцы умоляют пропустить их внутрь. По периметру расположены подразделения талибов, которые стрельбой отгоняют не иностранцев.

Некоторым все же удается прорываться, но и американские военные не пропускают их за ограждение, поливая слезоточивым газом и стреляя в воздух. На подступах к воздушной гавани погибли, по меньшей мере, 12 человек. Талибы обвинили в этом западных военных. Страна приближается к очередному витку гражданской войны. Афганское сопротивление, которое борется с талибами, попросило у Запада оружие, боеприпасы и снаряжение. Многие жители не признают власть талибов. Накануне они вышли с национальными флагами на улицы. В ответ – огонь на поражение. Несколько человек погибли, десятки ранены. Эксперты заявляют о возможной гражданской войне и экстремизме, который поползет по миру.

Захватившие власть талибы уже переименовали государство, сейчас это Исламский эмират Афганистана. Объявлено о победе над США, издан указ о помиловании политзаключенных. Нарастает внутреннее напряжение. Без жилья и средств к существованию остались около 18 миллионов человек. 

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Успеть улететь. Настоящая драма разыгрывается возле аэропорта Кабула. Отчаявшиеся афганцы умоляют пропустить их внутрь. По периметру расположены подразделения...
 
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