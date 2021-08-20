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В Клецком районе спасатели помогли застрявшему рукой в бетонных плитах мальчику

20.08.2021 12:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Клецком районе спасатели помогли застрявшему рукой в бетонных плитах мальчику

В Клецком районе сотрудники МЧС помогли мальчику, чью руку зажали бетонные плиты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о попавшем в ловушку ребенке пришло из агрогородка Яновичи около 16 часов 19 минут 19 августа. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили ребенка, приподняв плиты при помощи гидравлического инструмента.

Как выяснилось, мальчик 2011 года рождения приехал в гости к бабушке. Ребенок отправился поиграть на пустыре, где складировали строительные конструкции и материалы. По неосторожности мальчик засунул руку между железобетонными плитами, однако достать ее обратно уже не смог.

После вызволения ребенок был передан бригаде скорой помощи. Проведя осмотр и оказав необходимую помощь, медики отпустили ребенка домой.

Фото: МЧС

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В Клецком районе сотрудники МЧС помогли мальчику, чью руку зажали бетонные плиты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о попавшем в ловушку ребенке пришло...
 
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