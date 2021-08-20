Соглашение о детях. В чем польза этого документа для родителей

Счастливой семейной жизни нужны не только любовь и доверие, но и правовая основа. Например, в виде специального соглашения о детях.





Белорусы имеют возможность заключать брачный договор и соглашение об уплате алиментов . Об этом сказано в главах 3 и 11.1 Кодекса о браке и семье.

Ранее Naviny.by рассказывали подробно о важности этих бумаг, которые имеют юридическую силу.

Вместе с тем супруги могут составлять еще один документ — соглашение о детях.

Соглашение призвано полностью урегулировать все «детские» проблемы, которые возникают после развода, а не только вопросы уплаты алиментов.

Судьба не дает пожизненной гарантии, в том числе супружеским отношениям, поэтому каждой паре стоит подумать о заключении такого соглашения.

Ограничения для родителей сняты

До 1 июля 2020 года составлять соглашение о детях могли только родители (супруги, которые подали на развод) и только в судебном порядке.

В настоящее время этот документ могут подписывать супруги, бывшие супруги, а также пары, которые не состоят в браке, но имеют несовершеннолетних детей.

Таким образом, чтобы заключить соглашение о детях, семейной паре не нужно регистрировать в загсе свои отношения. Документ могут подписать и те родители, которые живут в гражданском браке.

Соглашение должно иметь письменную форму — это обязательное условие.

Сам документ составляет и заверяет нотариус, который возьмет за свою работу порядка 190 рублей.

При этом место прописки или регистрации родителей и их ребенка не важны — взрослые могут выбрать любого нотариуса в любой точке страны или того, кто просто работает ближе к их дому.

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В соглашении о детях родители прописывают широкий круг вопросов.

В первую очередь, с кем из них дети останутся жить после развода, как они будут общаться со вторым родителем и как он станет участвовать в их воспитании и содержании.

Также родители устанавливают здесь размер алиментов, оговаривают оплату обучения и хобби детей, порядок их выезда из Беларуси и многое другое.

Интересы не только детей, но и родителей

У соглашения о детях есть несколько важных нюансов, о которых говорится в статье 76.1 Кодекса о браке и семье.

Прежде всего, соглашение составляется тогда, когда требования сторон не разрешены судебным постановлением, которое вступило в силу, или не урегулированы брачным договором, соглашением об уплате алиментов.

При этом соглашение не должно нарушать права и законные интересы детей и других лиц или противоречить законодательству.

«Других лиц» — это, прежде всего, отца ребенка, а также дедушки и бабушки с его стороны. Ведь согласно статье 77 кодекса родитель, который живет отдельно от детей, вправе общаться с ними и обязан принимать участие в их воспитании. А родитель, с которым живут дети, не должен препятствовать этому.

Поскольку соглашение о детях основано на взаимной договоренности сторон, то его текст должен полностью устраивать обоих родителей.

Сам документ действует до совершеннолетия ребенка. Если это понадобится, в него можно вносить изменения.

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