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Соглашение о детях. В чем польза этого документа для родителей
Источник материала: Навiны
Счастливой семейной жизни нужны не только любовь и доверие, но и правовая основа. Например, в виде специального соглашения о детях.
Белорусы имеют возможность заключать
Ранее Naviny.by рассказывали подробно о важности этих бумаг, которые имеют юридическую силу.
Вместе с тем супруги могут составлять еще один документ — соглашение о детях.
Соглашение призвано полностью урегулировать все «детские» проблемы, которые возникают после развода, а не только вопросы уплаты алиментов.
Судьба не дает пожизненной гарантии, в том числе супружеским отношениям, поэтому каждой паре стоит подумать о заключении такого соглашения.
Ограничения для родителей сняты
До 1 июля 2020 года составлять соглашение о детях могли только родители (супруги, которые подали на развод) и только в судебном порядке.
В настоящее время этот документ могут подписывать супруги, бывшие супруги, а также пары, которые не состоят в браке, но имеют несовершеннолетних детей.
Таким образом, чтобы заключить соглашение о детях, семейной паре не нужно регистрировать в загсе свои отношения. Документ могут подписать и те родители, которые живут в гражданском браке.
Соглашение должно иметь письменную форму — это обязательное условие.
Сам документ составляет и заверяет нотариус, который возьмет за свою работу порядка 190 рублей.
При этом место прописки или регистрации родителей и их ребенка не важны — взрослые могут выбрать любого нотариуса в любой точке страны или того, кто просто работает ближе к их дому.
Полно и ясно как законы Хаммурапи
В соглашении о детях родители прописывают широкий круг вопросов.
В первую очередь, с кем из них дети останутся жить после развода, как они будут общаться со вторым родителем и как он станет участвовать в их воспитании и содержании.
Также родители устанавливают здесь размер алиментов, оговаривают оплату обучения и хобби детей, порядок их выезда из Беларуси и многое другое.
Интересы не только детей, но и родителей
У соглашения о детях есть несколько важных нюансов, о которых говорится в статье 76.1 Кодекса о браке и семье.
Прежде всего, соглашение составляется тогда, когда требования сторон не разрешены судебным постановлением, которое вступило в силу, или не урегулированы брачным договором, соглашением об уплате алиментов.
При этом соглашение не должно нарушать права и законные интересы детей и других лиц или противоречить законодательству.
«Других лиц» — это, прежде всего, отца ребенка, а также дедушки и бабушки с его стороны. Ведь согласно статье 77 кодекса родитель, который живет отдельно от детей, вправе общаться с ними и обязан принимать участие в их воспитании. А родитель, с которым живут дети, не должен препятствовать этому.
Поскольку соглашение о детях основано на взаимной договоренности сторон, то его текст должен полностью устраивать обоих родителей.
Сам документ действует до совершеннолетия ребенка. Если это понадобится, в него можно вносить изменения.
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