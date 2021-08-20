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Минчанка отвлеклась от управления и повредила припаркованные автомобили

20.08.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя женщина двигалась на автомобиле «Мазда» по улице Киселева в направлении улицы Кропоткина.

Минчанка отвлеклась от управления и повредила припаркованные автомобили
Фото: ГАИ

В какой-то момент водитель отвлеклась от управления транспортным средством и совершила наезд на припаркованные автомобили «Ауди» и «Пежо».

В результате происшествия никто не пострадал.

 
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По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя женщина двигалась на автомобиле «Мазда» по улице Киселева в направлении улицы Кропоткина.
 
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