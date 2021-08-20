|
Минчанка отвлеклась от управления и повредила припаркованные автомобили
Источник материала: Навiны
По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя женщина двигалась на автомобиле «Мазда» по улице Киселева в направлении улицы Кропоткина.
В какой-то момент водитель отвлеклась от управления транспортным средством и совершила наезд на припаркованные автомобили «Ауди» и «Пежо».
В результате происшествия никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщению столичной ГАИ, 43-летняя женщина двигалась на автомобиле «Мазда» по улице Киселева в направлении улицы Кропоткина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)