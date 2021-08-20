Поводом стала публикация на сайте о задержании жителя Барановичей Владимира Гундаря. В качестве иллюстрации было фото Гундаря в рубашке с вышиванкой. Представители ГУБОПиК обнаружили там... свастику, и передали материалы в суд.





16 июня суд Московского района Бреста признал публикацию на сайте "экстремистским материалом".





А через несколько недель на Кухарчика составили новый протокол — теперь уже за распространение "экстремистского материала". Причем речь шла все о той же публикации.





Протокол несколько раз возвращали в милицию на доработку. В конце концов 19 августа суд Московского района Бреста снова признал Кухарчика виновным.





Кстати, с оргтехникой, которую суд постановил конфисковать, могут возникнуть проблемы. Кухарчик на суде сообщил, что ее у него забрали еще в июле во время обыска и до сих пор не вернули.