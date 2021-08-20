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Правозащитник "Весны" Влад Лабкович из заключения: Я вовсе не герой
Источник материала: Партизан
Правозащитник "Весны" Влад Лабкович прислал весточку из заключения
"Я стараюсь держаться, хотя это и сложно. Очень скучаю по жене и деткам. Да еще по своей маленькой собаке. Я вовсе не герой и не пример. Вы гораздо круче меня.
Очень рад каждому письму, которые почти не приносят. Пишите. Всегда очень приятно. Обнимаю", пишет Лабкович
Написать политзаключенным весновцам можно по адесу:
- СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2
(Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Марфа Рябкова, Андрей Чапюк)
- СИЗО-3, 246003, г. Гомель,ул. Книжная, 1а (Леонид Судаленко, Татьяна Лосица)
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Правозащитник "Весны" Влад Лабкович прислал весточку из заключения
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