"Я стараюсь держаться, хотя это и сложно. Очень скучаю по жене и деткам. Да еще по своей маленькой собаке. Я вовсе не герой и не пример. Вы гораздо круче меня.





Очень рад каждому письму, которые почти не приносят. Пишите. Всегда очень приятно. Обнимаю", пишет Лабкович





Написать политзаключенным весновцам можно по адесу:









(Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Марфа Рябкова, Андрей Чапюк)



