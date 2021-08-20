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В белорусские вузы в 2021 году поступили более 48 тыс. человек

20.08.2021 13:32 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В белорусские вузы в 2021 году на все формы получения образования зачислены более 48 тыс. абитуриентов, сообщила представитель Минобра РБ Ремма Герловская.

"Более 26,5 тыс. принято за счет средств бюджета и более 22 тыс. - на платной основе. В общей сумме мы имеем более 48 тыс. принятых абитуриентов на уровень высшего образования первой ступени", - сообщила Герловская.

В ссузы принято более 36 тыс. абитуриентов, сообщила начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобра Александра Петрова.

"Всего в 2021 году на уровень среднего специального образования приняты более 36 тыс. человек, из них за счет средств бюджета 24,5 тыс. абитуриентов. На уровне 9 классов приняты 13 210 абитуриентов за счет средств бюджета, на уровне 11 классов - 11 338 абитуриентов", - сообщила Петрова.

 
 
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В белорусские вузы в 2021 году на все формы получения образования зачислены более 48 тыс. абитуриентов, сообщила представитель Минобра РБ Ремма Герловская.
 
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