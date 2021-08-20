В МНС рассказали о сборе транспортного налога

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«В принципе все нормально. Более того, я хочу сказать, что физическим лицам, которые имеют личные кабинеты плательщика, уже пришло уведомление о тех транспортных средствах, которые стоят на учете. По-хорошему, им надо бы свериться и, если есть какие неточности, обратиться в органы ГАИ, чтобы привести в соответствие то, что числится, и то, что есть по факту, – сказал министр. – Будут направлены извещения тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июля есть транспортное средство. Им будет исчислен налог. Хотя в этом году у нас идет авансовый платеж в рамках одной базовой величины».

«Я не вижу каких-то проблем или предпосылок для того, чтобы эти проблемы были. Основное взаимодействие – с базой Госавтоинспекции – выстроено, осуществляется в автоматическом режиме. Проблем не должно быть», – заверил Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.

Подробнее об уплате транспортного налога



Как сообщалось ранее, в Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог . Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством. Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют.

Уплата транспортного налога плательщиками – физическими лицами производится за истекший календарный год на основании извещения налогового органа, вручаемого такому плательщику не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим годом. Законодательно установленный срок оплаты – 15 ноября года, следующего за истекшим годом.

Особенности 2021 года



При этом 2021 год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, и есть особенности для отдельных плательщиков.

Так, физические лица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 года в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере одной базовой величины (на сегодня одна базовая составляет 29 рублей), а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла – в размере 20 рублей. Извещение на такие платежи будет направлено налоговым органом не позднее 1 ноября текущего года. Произвести доплату транспортного налога за 2021 год нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.