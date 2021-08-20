В МНС рассказали о сборе транспортного налога

«В принципе все
нормально. Более того, я хочу сказать,
что физическим лицам, которые имеют
личные кабинеты плательщика, уже пришло
уведомление о тех транспортных средствах,
которые стоят на учете. По-хорошему, им
надо бы свериться и, если есть какие
неточности, обратиться в органы ГАИ,
чтобы привести в соответствие то, что
числится, и то, что есть по факту, – сказал
министр. – Будут направлены извещения
тем физическим лицам, у которых по
состоянию на 1 июля есть транспортное
средство. Им будет исчислен налог. Хотя
в этом году у нас идет авансовый платеж
в рамках одной базовой величины».
«Я не вижу каких-то
проблем или предпосылок для того, чтобы
эти проблемы были. Основное взаимодействие – с базой Госавтоинспекции – выстроено,
осуществляется в автоматическом режиме.
Проблем не должно быть», – заверил Сергей
Наливайко, передает БЕЛТА.
Подробнее об уплате транспортного налога
Как сообщалось ранее, в Беларуси с 1 января вместо
госпошлины за выдачу разрешения на
допуск транспортного средства к участию
в дорожном движении введен транспортный налог. Его будут уплачивать все
собственники транспортных средств,
зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог
будет взиматься за год исходя из
физических параметров авто и фактического
времени владения транспортным средством.
Не будут признаваться объектом
налогообложения транспортные средства,
выпущенные не позднее 1991 года или
сведения о годе выпуска которых
отсутствуют.
Уплата транспортного
налога плательщиками – физическими
лицами производится за истекший
календарный год на основании извещения
налогового органа, вручаемого такому
плательщику не позднее 1 сентября года,
следующего за истекшим годом. Законодательно
установленный срок оплаты – 15 ноября
года, следующего за истекшим годом.
Особенности 2021 года
При этом 2021 год
является переходным для внедрения
системы взимания транспортного налога,
и есть особенности для отдельных
плательщиков.
Так, физические
лица, не получившие по состоянию на 1
января 2021 года в установленном порядке
разрешение на допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении,
обязаны уплатить не позднее 15 декабря
2021 года авансовый платеж в размере одной
базовой величины (на сегодня одна базовая составляет 29 рублей), а в отношении прицепа,
прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла – в
размере 20 рублей.
Извещение на такие платежи будет
направлено налоговым органом не позднее
1 ноября текущего года. Произвести
доплату транспортного налога за 2021 год
нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года на основании
извещения налогового органа, которое
будет вручено не позднее 1 сентября 2022
года.