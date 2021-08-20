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Белтелеком предупредил о проблемах с доступом в Интернет

20.08.2021 13:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания Белтелеком предупредила о затруднениях с доступом к сайтам российского сегмента из-за поврежденного кабеля.

«В связи с повреждением кабеля на территории РБ, возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «российского» сегмента», - говорится в сообщении на сайте госкомпании.

 
 
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Компания Белтелеком предупредила о затруднениях с доступом к сайтам российского сегмента из-за поврежденного кабеля.
 
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