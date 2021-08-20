Белтелеком предупредил о проблемах с доступом в Интернет

Источник материала: АФН

Компания Белтелеком предупредила о затруднениях с доступом к сайтам российского сегмента из-за поврежденного кабеля.

«В связи с повреждением кабеля на территории РБ, возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «российского» сегмента», - говорится в сообщении на сайте госкомпании.