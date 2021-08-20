|
Белтелеком предупредил о проблемах с доступом в Интернет
Источник материала: АФН
Компания Белтелеком предупредила о затруднениях с доступом к сайтам российского сегмента из-за поврежденного кабеля.
«В связи с повреждением кабеля на территории РБ, возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «российского» сегмента», - говорится в сообщении на сайте госкомпании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Белтелеком предупредила о затруднениях с доступом к сайтам российского сегмента из-за поврежденного кабеля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)