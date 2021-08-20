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Украинская прокуратура не разрешает похоронить тело белоруса Виталия Шишова
Источник материала: Навiны
Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, прокуратура все еще не позволяет похоронить.
Об этом в интервью
Отмечается, что сейчас тело активиста хранится в камере, где температура воздуха до +7 градусов.
По словам девушки, прокуратура не позволяет похоронить Шишова потому, что еще идет следствие, и если понадобиться какая-либо информация, правоохранители не хотят потом делать эксгумацию.
«Насколько я понимаю, они пригласили литовскую сторону для независимой экспертизы, а еще эта экспертиза не прошла. И я не понимаю, как будет проводиться экспертиза, если тело уже в таком состоянии», — сказала Божена.
Она отметила, что хоронить гражданского супруга собирается на территории Украины.
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Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, прокуратура все еще не позволяет похоронить.
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