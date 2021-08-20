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Украинская прокуратура не разрешает похоронить тело белоруса Виталия Шишова

20.08.2021 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, прокуратура все еще не позволяет похоронить.

Украинская прокуратура не разрешает похоронить тело белоруса Виталия Шишова
Фото: Instagram/vvshishov

Об этом в интервью «Общественному» рассказала гражданская супруга погибшего Божена Жолудь.

Отмечается, что сейчас тело активиста хранится в камере, где температура воздуха до +7 градусов.

По словам девушки, прокуратура не позволяет похоронить Шишова потому, что еще идет следствие, и если понадобиться какая-либо информация, правоохранители не хотят потом делать эксгумацию.

«Насколько я понимаю, они пригласили литовскую сторону для независимой экспертизы, а еще эта экспертиза не прошла. И я не понимаю, как будет проводиться экспертиза, если тело уже в таком состоянии», — сказала Божена.

Она отметила, что хоронить гражданского супруга собирается на территории Украины.

 
 
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Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, прокуратура все еще не позволяет похоронить.
 
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