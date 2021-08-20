Мацукевич: Увязка белорусского и афганского кризисов - как союз мух с котлетами

– Способны ли события в Афганистане привести к изменению отношения к кризису в Беларуси со стороны Запада и России?





– Думаю, нет. У этих кризисов совершенно разный международный вес, нет никакой общей границы и совершенно разные способы разрешения.





В отношении Беларуси Запад включил санкционный режим, 24 часа в сутки автономно делающий свое деструктивное дело по разрушению экономики и бизнес-связей, и может посвятить себя другим делам.





В отношении Афганистана в связи с пока еще неопределенностью своего отношения к талибам — они добрые или они злые — реакция международного сообщества еще формулируется.





С талибами пока все же неясно, двинут ли они к соседям или нет, а с Лукашенко уже все всем по идее очевидно — он от власти никуда не двинет.





Понятно, что новый поворот в истории Афганистана потребует нового трека сотрудничества Запада и России у афганских границ, в котором возможно первые платят за то, что вторые сдерживают талибов в границах Афганистана.





Однако увязка белорусского и афганского кризисов – что-то совершенно маловероятное: как союз мух с котлетами, которые Москва, как знаем, предпочитает не смешивать.





– Будет ли Запад уделять белорусскому кризису меньше внимания из-за ситуации в Афганистане?





– События в Афганистане — это не та ситуация, которая заставляет взглянуть на Лукашенко иначе – скажем, как на наименьшее из международных зол, понять и простить.





Беларусь угодила под острый санкционный нож и простое забытье или новые увлечения Запада нас от него не спасут.





– Видите ли вы другие основания для сближения позиций России и Запада по белорусскому вопросу?





– Пока только налицо предпосылки дальнейшего сближения Беларуси с РФ. Это и ужесточение санкций со стороны США, изолирующие Беларусь до состояния дотационного региона России, и сама союзная повестка.





Осенью нас ждут совместные военные учения Запад-2021, затем до конца года заседания союзного Совмина и высшего госсовета.





В этом графике, по-моему, нет места для сближения позиций России с Западом.





При этом Кремлю ничто не мешает обсуждать белорусскую проблематику с западными странами — сама по себе угроза возможного сближения позиций с Западом позволяет держать Александра Лукашенко в нужном интеграционном тонусе.





Но реально сближать позиции по Беларуси — это значит поделиться своим контролем над ситуацией.