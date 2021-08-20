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Талибы просят ООН остаться. А другие страны - помочь в восстановлении Афганистана

20.08.2021 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель катарского политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов.

По его словам, это приглашение относится ко всем странам.

«Мы только что вышли из этапа войны и разрушений и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно помочь нам со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые»,— сказал Мохаммад Сохаил Шахин (цитата по Ariana News). 

Он отметил, что приглашение движения обращено «ко всем странам», и талибы «ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана».

Накануне «Талибан» попросил ООН остаться в Афганистане и продолжать гуманитарную деятельность. 

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране Рамиз Алакбаров отметил, что конкретных договоренностей у организации с талибами нет. 

Талибы вошли в Кабул 15 августа и к концу дня объявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал в ОАЭ.
 
 
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Представитель катарского политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил иностранные государства...
 
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