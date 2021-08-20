|
Лукашенко: после августовских-сентябрьских событий прошлого года нам казалось, что всё, победили. Ан нет, ничего подобного
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не дрогнули в минуту опасности и выстояли. 20 августа Александр Лукашенко со словами благодарности обратился к представителям силовых ведомств на вручении госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ. Среди награжденцев – сотрудники КГБ, МВД, госсекретариата Совета безопасности и Пограничного комитета. Все они люди непубличные, да и их работа, как правило, остается в тени, потому что основная задача людей в погонах – защищать нас и свою страну, и не ради наград и славы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы независимости мы привыкли, что живем в спокойной, красивой, обустроенной стране и что белорусы могут трудиться под мирным небом. При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. И нам казалось, что все, победили, дальше будет спокойно. Ан нет, ничего подобного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: после августовских-сентябрьских событий прошлого года нам казалось, что всё, победили. Ан нет, ничего подобного
Новости Беларуси. Не дрогнули в минуту опасности и выстояли. 20 августа Александр Лукашенко со словами благодарности обратился к представителям силовых ведомств...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)