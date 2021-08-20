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До 30 полётов в неделю. Совбез отмечает активную деятельность НАТО у границ Беларуси

20.08.2021 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет безопасности Беларуси отмечает высокую разведывательную деятельность НАТО у наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 30 полётов в неделю. Совбез отмечает активную деятельность НАТО у границ Беларуси

По словам госсекретаря, каждую неделю авиация Североатлантического альянса выполняет около 30 полетов. Используются все виды летательных аппаратов: от военных самолетов до тактических беспилотников. Но большую обеспокоенность вызывают демонстративные полеты с участием бомбардировщиков вооруженных сил США. С начала 2021 года белорусские военные зафиксировали девять таких вылетов.

До 30 полётов в неделю. Совбез отмечает активную деятельность НАТО у границ Беларуси

В Совбезе не исключают, что за учебными тренировками стоит задача отработать ракетно-бомбовые удары по объектам, находящимся как в Беларуси, так и на территории России. Уже очевидно, что страны НАТО наращивают военную мощь у границ Беларуси. Идет модернизация войск и их подготовка к боевому применению. За последнее время количество военных учений в сопредельных с Беларусью странах увеличилось, вдвое. За год войска НАТО проводят порядка сотни крупных тренировок.

 
 
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Новости Беларуси. Совет безопасности Беларуси отмечает высокую разведывательную деятельность НАТО у наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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