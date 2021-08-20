Нацбанк снова не дает дешеветь белорусскому рублю

Курс доллара подешевел на 0,0023 BYN до 2,5168 BYN/USD и оставил максимум за две недели.





Курс евро снизился на 0,0041 BYN до 2,9399 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро находился на максимуме за неделю, а ровно неделю назад он был на минимуме почти за год (360 дней).





Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0144 BYN до 3,3849 BYN/100 RUB.





За последние 12 торговых сессий сотня российских рублей дешевела 10 раз. Её стоимость за это время рухнула на 0,0692 BYN до минимума за 4(!) месяца.





Итоги третьей недели августа 2021 на валютном рынке Беларуси

Если на второй неделе белорусский рубль подорожать ко всем валютам, то третью неделю он завершил девальвацией к доллару и евро:





курс доллара +0,0143 BYN (+0,57%). В начале недели доллар опускался до минимума за два месяца;

курс евро +0,0054 BYN (+0,18%);

курс российского рубля −0,0209 BYN (−0,61%);





Московская биржа

Падающие цены на нефть до минимума за три месяца подкосили позиции российского рубля. Сегодня он дешевеет к доллару и евро.





Банк России поднял официальный курс доллара на 21 копейку до 74,3640 RUB/USD — максимума почти за месяц, а официальный курс евро увеличился на 25 копеек до 86,8646 RUB/EUR — максимума с начала месяца.





Итоги третьей недели августа 2021 на валютном рынке России

Текущая неделя для российского рубля завершилась неудачно. Он девальвировался к доллару и евро:





курс доллара +0,8919 RUB (+1,21%);

курс евро +0,6451 RUB (+0,75%);