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На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей
Источник материала: СТВ
Новости Гаити. На Гаити после мощного землетрясения столкнулись с бандитизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если в столице власти еще смогли договориться с вооруженными группировками, чтобы те не нападали на грузовики с гуманитарным грузом, то в других районах никто не дает гарантии безопасности.
В стране от бандитов страдают даже врачи и волонтеры. Несколько медиков были похищены, из-за чего вынуждены были закрыться госпитали. Этим хаосом воспользовались и заключенные – несколько десятков сбежали из тюрьмы.
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Новости Гаити. На Гаити после мощного землетрясения столкнулись с бандитизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если в столице власти еще смогли...
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