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Мининформ: в ссузах в 2021-м были высокие проходные баллы на медицинский профиль, искусство и технические специальности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Компьютерные специальности востребованы в 2021 году в ссузах. Открыты и новые направления – информационные и кабельные сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
20 августа – последний день приема документов в профессионально-технические колледжи. Однако допнабор по некоторым специальностям будет продлен до 15 сентября.
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Мининформ: в ссузах в 2021-м были высокие проходные баллы на медицинский профиль, искусство и технические специальности
Новости Беларуси. Компьютерные специальности востребованы в 2021 году в ссузах. Открыты и новые направления – информационные и кабельные сети, сообщили в программе...
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