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В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?

20.08.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 48 тысяч человек стали студентами белорусских вузов в 2021 году. 20 августа в Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджет зачислили свыше 26 тысяч ребят. На платной основе обучаться будут обучаться более 22 тысяч.

В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Беларуси:
Увеличена цифра за счет средств бюджета на медицинские специальности. Они, конечно, все закрыты, и даже с конкурсом. Увеличены были в плане бюджета цифры на некоторые педагогические, они тоже практически все закрыты. На протяжении трех последних лет наблюдаются конкурс и высокие проходные баллы по педагогическим специальностям в сокращенный срок (для получения лицами, которые имеют среднее специальное образование). Практически треть вузов либо возобновили подготовку по специальностям, либо открыли новые. В принципе, новые для страны у нас четыре были в этом году специальности, они внесены в классификатор. Три вуза реализовывали образовательную программу высшего образования в этом году по этим специальностям – это БГУ, БНТУ и БГАА.

В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?

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Новости Беларуси. Более 48 тысяч человек стали студентами белорусских вузов в 2021 году. 20 августа в Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании,...
 
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