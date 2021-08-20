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В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 48 тысяч человек стали студентами белорусских вузов в 2021 году. 20 августа в Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджет зачислили свыше 26 тысяч ребят. На платной основе обучаться будут обучаться более 22 тысяч.
Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Беларуси:
Популярностью у абитуриентов по-прежнему пользуется IT-сфера. Чтобы поступить на программное обеспечение информационных технологий в БГУИР, нужно было набрать не менее 380 баллов.
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Новости Беларуси. Более 48 тысяч человек стали студентами белорусских вузов в 2021 году. 20 августа в Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании,...
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