Источник материала: UDF



Александр Лукашенко / t.me/pul_1​

"Их работа несовместима с публичностью, потому что они защищают нас, не претендуя на славу", — объяснила эту таинственность пресс-служба Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко тайно наградил силовиков Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.

Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.Тайные церемонии становятся уже традицией власти. Как известно, инаугурация Лукашенко 23 сентября 2020 года также проходила тайно.