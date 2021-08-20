ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко тайно наградил силовиков

20.08.2021 14:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко тайно наградил силовиков
Александр Лукашенко / t.me/pul_1​
20 августа Александр Лукашенко тайно наградил силовиков из разных ведомств. Как сообщает ТГ-канал "Пул Первого", там были представители КГБ, МВД, госсекретариата Совета безопасности, Пограничного комитета.

"Их работа несовместима с публичностью, потому что они защищают нас, не претендуя на славу", — объяснила эту таинственность пресс-служба Лукашенко.


Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.

Тайные церемонии становятся уже традицией власти. Как известно, инаугурация Лукашенко 23 сентября 2020 года также проходила тайно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by