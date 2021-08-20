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Лукашенко тайно наградил силовиков
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко / t.me/pul_1
"Их работа несовместима с публичностью, потому что они защищают нас, не претендуя на славу", — объяснила эту таинственность пресс-служба Лукашенко.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
Тайные церемонии становятся уже традицией власти. Как известно, инаугурация Лукашенко 23 сентября 2020 года также проходила тайно.
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Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
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