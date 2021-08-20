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Дочь Слуцкой: «Ужас отступил. И это никакой не сон»
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александра Слуцкая, дочь основательницы «Пресс-клуба», описала первое утро с родными, которых вчера выпустили из СИЗО.
19 августа из изолятора на Володарского в Минске были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Дочь основательницы «Пресс-клуба»
«Проснулась я сегодня в 6 утра. С маминым тюремным графиком, по крайней мере с ранним подъемом, я синхронизировалась давно. Полежала минутку с закрытыми глазами в ожидании, пока мне на голову привычно обрушиться тяжеленный мешок с болью и ужасом.
Но ничего не произошло. А потом я вспомнила все. Вспомнила вчерашний вечер, чистое счастье, объятия и поцелуи.
И побежала к маме. Залезла, как в детстве, к ней под одеяло. Обнимала, гладила, нюхала. Я – снова маленькая девочка в маминых объятиях. Ужас отступил. И это никакой не сон – мама действительно тут, обнимает меня.
Варим кофе, и по мокрой траве шлепаем к озеру. Я кутаюсь в шерстяной плед, и мне все равно холодно. А мама в легком халатике смеется, и болтает ногами в воде.
Вернулись, когда дом уже начал просыпаться. Из ванной доносятся вопли Пети: «Ух ты! Из крана течет горячая вода!» «Сметана! Дайте мне побольше сметаны!»
К бабушке бежит Алиска с резинками и расческой в руках: Ну наконец-то я пойду в садик с красивыми косичками, а не вот с этим всем, что мне мама заплетала».
Не могу насмотреться на своих любимых, жарю для них самые вкусные в мире сырники. Каждую минутку дотрагиваюсь то до мамы, то до Пети, чтобы убедиться, что они тут, и они настоящие.
Сегодня у меня было самое лучшее в мире утро. И да, я его заслужила. А еще мне сегодня не нужно идти на Володарку (В смысле???? Как это???) Спасибо всем, кто был и остается рядом. Ни один человек не разочаровал».
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«Каждую минутку дотрагиваюсь то до мамы, то до Пети, чтобы убедиться, что они тут».
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