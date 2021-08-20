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Лукашенко наградил силовиков из разных ведомств
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко 20 августа наградил представителей КГБ, МВД, ГПК, Госсекретариата Совета безопасности, сообщает тг-канал «Пул первого».
Церемония прошла на базе одного из объектов Комитета государственной безопасности. Источник отмечает, что работа награжденных несовместима с публичностью.
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Александр Лукашенко 20 августа наградил представителей КГБ, МВД, ГПК, Госсекретариата Совета безопасности, сообщает тг-канал «Пул первого».
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