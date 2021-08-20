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В ЕАЭС будет создана Евразийская перестраховочная компания

20.08.2021 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания (ЕПК). Проект международного договора об учреждении и деятельности ЕПК должен быть разработан в течение шести месяцев.

В ЕАЭС будет создана Евразийская перестраховочная компания

ЕПК может быть образована в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет имущественных взносов стран ЕАЭС, а также международных финансовых институтов.

Уставный капитал ЕПК может составить 200 млн долларов, а потенциальная емкость — до 2 млрд долларов.

«Создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Перестрахование сможет выступать альтернативой государственной гарантии стран ЕАЭС, если такая гарантия является условием финансирования или страхования проекта.

Как ожидается, ЕПК приступит к работе в 2023 году, отмечает пресс-служба ЕЭК.

 

 

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В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания (ЕПК). Проект международного договора об учреждении и деятельности...
 
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