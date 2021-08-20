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Дятловский дворец Радзивиллов выставили на аукцион за 145 рублей

20.08.2021 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дворец Радзивиллов в городе Дятлово Гродненской области уже выставлялся на торги, но безрезультатно. Последний аукцион прошел в марте, тогда дворец пытались продать за 12 тысяч долларов.

Дятловский дворец Радзивиллов выставили на аукцион за 145 рублей
Фото: телеграм-канал «Спадчына»

Новые торги состоятся 15 сентября по адресу: Гродно, улица 17 Сентября, 39. Актуальная цена — 145 рублей.

Дворцу уже 270 лет, пока он принадлежит местному райисполкому.

Покупатель получает возможность пользоваться участком в течение 50 лет, провести реконструкцию, реставрацию и благоустройство объекта. Начать использовать объект нужно не позднее трех лет от даты покупки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Дворец Радзивиллов в городе Дятлово Гродненской области уже выставлялся на торги, но безрезультатно. Последний аукцион прошел в марте, тогда дворец пытались...
 
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