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Внучка Лукашенко будет учиться в Москве

20.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дочь Дмитрия Лукашенко Анастасия будет учится в Московском государственном университете.

Внучка Лукашенко зачислена на филологический факультет в Московский государственный университет.



По опубликованным результатам вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов, Анастасия Дмитриевна Лукашенко набрала 90 баллов, сообщает политолог Дмитрий Болкунец.
 
 
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Дочь Дмитрия Лукашенко Анастасия будет учится в Московском государственном университете.
 
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