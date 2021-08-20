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Внучка Лукашенко будет учиться в Москве
Источник материала: Партизан
Дочь Дмитрия Лукашенко Анастасия будет учится в Московском государственном университете.
Внучка Лукашенко зачислена на филологический факультет в Московский государственный университет.
По опубликованным результатам вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов, Анастасия Дмитриевна Лукашенко набрала 90 баллов,
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Дочь Дмитрия Лукашенко Анастасия будет учится в Московском государственном университете.
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