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В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести
Источник материала: СТВ
Новости США. Два человека погибли, еще 20 пропали без вести при наводнении, которое вызвал тропический шторм «Фред» в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах снесены мосты и разрушены дороги.
Синоптики говорят, что шторм ослаб, но еще очень опасен. Местных жителей просят соблюдать максимальную осторожность и быть готовыми к возникновению мощных торнадо и усилению ветра, скорость которого может достигать 112 километров в час.
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Новости США. Два человека погибли, еще 20 пропали без вести при наводнении, которое вызвал тропический шторм «Фред» в Северной Каролине, сообщили в программе...
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