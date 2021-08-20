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В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести

20.08.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Два человека погибли, еще 20 пропали без вести при наводнении, которое вызвал тропический шторм «Фред» в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах снесены мосты и разрушены дороги.

В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести

Синоптики говорят, что шторм ослаб, но еще очень опасен. Местных жителей просят соблюдать максимальную осторожность и быть готовыми к возникновению мощных торнадо и усилению ветра, скорость которого может достигать 112 километров в час.

 
 
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Новости США. Два человека погибли, еще 20 пропали без вести при наводнении, которое вызвал тропический шторм «Фред» в Северной Каролине, сообщили в программе...
 
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