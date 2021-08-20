Как белорусу открыть ИП за рубежом изучаем Россию, Украину, Грузию

Источник материала: Myfin



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Как открыть ИП в России

Зарегистрировать ИП можно напрямую или через посредника. Во втором случае понадобится собрать пакет документов, заплатить специалисту за представительство в налоговой и МФЦ (многофункциональный центр услуг) и ждать. Но так неинтересно и довольно затратно, поэтому подробное разберем случай, если вы делаете все сами. Для этого – о чудо – нужно всего 4 шага.

Документы:

паспорт и его копия,

РВП (регистрация временного проживания) или ВНЖ (вид на жительство),

заполненное заявление по форме № 21001 ,

, квитанция об оплате госпошлины (примерно 27 BYN) или без нее, если регистрируетесь через МФЦ, в интернете или через нотариуса,

нотариально заверенный перевод документов (да, в белорусских документах есть перевод на русский, но его все равно придется оплачивать).

Фото с сайта: pixabay.com



Шаг первый. Разобраться с регистрацией

Может показаться, что оформить РВП (разрешение на временное проживание) проще и дешевле, но по сути процедура ничем не отличается от ВНЖ. А еще для белорусов вид на жительство выдают по упрощенной системе – не нужно иметь родственников, постоянное место работы и прочее. Самое главное преимущество ВНЖ – его не надо продлевать, с ним можно работать в любой точке России без постоянного уведомления в ГУВМ МВД о ваших переездах, а со временем даже получать пенсию.

РВП же выдают на три года без возможности продления, а каждые 12 месяцев его надо подтверждать в ГУВМ МВД. Но есть один момент.



По ВНЖ нельзя выезжать из России сроком более 6 месяцев, иначе документ аннулируют. Так что планируйте хотя бы два раза год посещать эту страну. Получение документа в миграционной службе занимает в сумме около 3-4 месяцев.

Сначала нужно будет собрать пакет документов (выписка со счета российского банка, паспорт и копии, заполненная анкета, медицинская справка, временная регистрация, фотографии и оплата госпошлины). В миграционной службе за вас подготовят все документы за небольшую оплату, а еще на месте можно будет пройти медкомиссию. Стоимость всей процедуры около 850 BYN. После подачи заявления решение ожидают 3 месяца.

Временную регистрацию можно получить в любом МФЦ России сразу после приезда в страну. За вас должен поручиться собственник жилья (т.е. придется найти сговорчивого хозяина квартиры или договориться со знакомыми), после чего на руках появится заветный отрывной талон на временное проживание на 1-3 месяца. С ними, кстати, можно получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – то, без чего ИП потом не выдадут.

Шаг второй. Заполнить заявление и выбрать систему налогообложения

ИП в России работает на общих условиях УСН, ЕНВД. На «упрощенку» можно перейти сразу же после регистрации, вы можете на месте оформить заявление о переходе и там указать, как планируете работать: «Доходы» или «Доходы минус расходы». По первой системе выгодно работать предпринимателям, которые оказывают услуги. Если расходы больше 60% от оборота, выбирайте второй вариант.

В заявлении понадобится указать ваш номер телефона. Поэтому заранее оформите российскую сим-карту. И посмотрите, какой номер ОКВЭД присвоен вашему роду деятельности.

Также законодательство предлагает налоговые каникулы на один-два года для вновь зарегистрированных. Но здесь все индивидуально и условия выставляют региональные службы.

Шаг третий. Подать документы

Подать документы можно в налоговой по месту регистрации, по почте, в МФЦ или удаленно на сайте налоговой. В последнем случае понадобится получить еще и квалифицированную электронную подпись (КЭП). Она стоит примерно 100 BYN.

Через три дня после отправки всех документов вам на почту придет уведомление о регистрации.

После этого нужно уведомить гос.органы о старте деятельности ИП. Сделать это можно удаленно в МФЦ с указанием даты открытия, адреса и вида деятельности. Также понадобится открыть расчетный счет ИП в банке. В России ИП могут работать без печати, но многие получают ее по привычке.

Отчитаться о доходах и заплатить страховые взносы нужно будет в следующем году, даже если вы открыли ИП в конце предыдущего. Оформлять для себя трудовую книжку и платить зарплату не нужно.

Как стать предпринимателем в Украине

Фото с сайта: pixabay.com

В Украине предусмотрена форма предпринимательской деятельности для физлиц – ФЛП (или ФОП). Получить ее могут иностранные граждане в том числе, но для этого также придется сначала получить временную или постоянную регистрацию в стране.

ФЛП – наиболее простой и удобный формат предпринимательской деятельности в Украине для иностранцев. Таким он стал с 2018 года, когда Минюст разрешил получить статус ФЛП без вида на жительство.

Документы:

паспорт и копии,

временный/постоянный вид на жительство или другой документ, подтверждающий местоположение предпринимателя

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

заявление на регистрацию ФЛП (физлица-предпринимателя)

Шаг первый. Подтвердить местоположение в Украине и получить карточку в налоговой

По приезду в Украину белорусу необходимо оформить договор аренды жилья или взять выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество об имущественном праве на объект недвижимого имущества.

Далее следует получить РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов) – выдают его в налоговом органе по месту регистрации, понадобятся паспорт и копии, их нотариально заверенный перевод и заполненное заявление. Процедура занимает не больше недели, с учетом ожидания.

Можно пойти сложным путем и оформить вид на жительство. Он не ускорит процедуру получения ФЛП, но зато по нему можно будет претендовать на потребительские кредиты и законно находиться на территории Украины все время действия ВНЖ.

Шаг второй. Определиться с типом налогообложения

ФЛП могут облагаться налогом по общей системе или упрощенке. Существует три типа ФЛП с упрощенкой с лимитами по около 94 000 BYN, около 470 000 BYN и около 658 000 BYN в год соответственно. ФЛП первой группы не могут нанимать работников, у второй – максимально до 10 человек, а у третьей ограничений нет.

В каждой группе ФЛП есть свои условия по выплате налогов. Есть возможность платить 5% от общего дохода (это единый налог). Это одна из самых низких ставок в Европе и подходит для видов деятельности, которые не совместимы с УСН (лотереи, обмен валюты, торговля подакцизными товарами и проч.)

Шаг третий. Подать заявление на регистрацию

Самый простой способ – подать заявление онлайн. Сейчас для этого есть два способа: в приложения «Дия» или на портале государственных услуг (система работает пока не для всех регионов). Онлайн-регистрацию можно пройти только при наличии электронной подписи ЕПЦ – вот инструкция, как ее оформить.

Можно обратиться лично к государственному регистратору. На месте нужно будет заполнить карточку и выбрать КВЕД (вид деятельности).

Выбирать его нужно аккуратно, в случае чего изменить данные нельзя – только перерегистрация.

Регистрацию проводят в течение трех дней с момента подачи заявления.

Как открыть ИП в Грузии

Фото с сайта: pixabay.com

Грузия занимает второе место в Европе и седьмое в мире в рейтинге Doing Business-2020, который оценивает степень простоты ведения бизнеса. Здесь и правда просто открыть ИП и можно платить налог с прибыли всего 1%. Вот что нужно для этого сделать.

Документы:

заявление,

копия удостоверения личности,

квитанция об оплате госпошлины,

подтверждение юридического адреса.

Шаг первый. Подать заявку на регистрацию

Заявление подается на грузинском языке. Вам понадобятся услуги переводчика и переведенные, нотариально заверенные копии документов. В заявлении указывают стандартные личные данные, а в качестве подтверждения юридического адреса может выступить договор аренды, выписка на право собственности недвижимости или письменное согласие владельца недвижимости.

Со всеми этими документами нужно обратиться в Дом Юстиции, а можно пройти регистрацию в онлайн.

Шаг второй. Оплатить госпошлину

Это можно сделать в том же Доме Юстиции, там есть и отделение банка. Стоимость зависит от срочности оформления: за 1 рабочий день – чуть больше 16 BYN, за оформление день в день - почти 41 BYN.

Как только все документы примут и процедуру подтвердят, вам придет уведомление на почту с ссылкой на сертификат о регистрации.

Шаг третий. Зарегистрироваться в налоговой службе

Грузины предлагают регистрировать ИП со статусом «Малый бизнес». Он подразумевает оплату налога в 1% при условии, что годовая выручка не превысит 405 000 BYN (500 000 лари). Даже если вы заработаете больше указанного порога, дополнительно насчитают 3% и статуса не лишат.

Статус «Малый бизнес» прикрепляется через 30 дней после подачи заявления, поэтому в первый месяц у вас снимут стандартно 20%.

Отчитываться о доходах можно в личном кабинете налоговой. Там все на грузинском языке, поэтому вам либо придется нанимать бухгалтера и по доверенности делегировать эту задачу, либо учить грузинский.

Если годовая выручка превышает 100 000 лари (почти 81 000 BYN), то предприниматель должен зарегистрироваться в качестве плательщика НДС (18%). При этом, если вы будете получать прибыль от клиентов из-за рубежа, то НДС платить не нужно и регистрироваться плательщиком НДС тоже.

И как бонус, Грузия не передает информацию другим налоговым службам, гарантирует вам полную конфиденциальность.

Выгодно ли иметь ИП за границей?

Как оказалось, открыть ИП не в Беларуси можно и при этом необязательно нанимать юристов, тратить уйму денег на оформление документов. Конечно, документов придется собрать больше, чем для регистрации в Беларуси. В России и Украине ИП не будет без ВНЖ, а в Грузии ― без юридического адреса и документов на грузинском.

Налоговое резидентство в другой стране ― это даже плюс, с учетом того, что вы обеспечиваете себе условия для легального проживания и на всякий случай гарантируете пенсию (из-за ежемесячных страховых и пенсионных взносов).

Например, свой бизнес в Украине может стать основанием для получения постоянного вида на жительство, а в России он будет являться источником дохода, если будете получать паспорт или ВНЖ.

Среди минусов ― сложность в проживании на две страны (если вы не подаете декларации онлайн) и языковые барьеры. Но и с этим можно справиться.