«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах с доступом к российским доменам

«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам, сообщили в пресс-службе предприятия.





Причиной возможных затруднений при переходе на сайты является повреждение кабеля на территории Беларуси.

Когда завершатся ремонтные работы, в «Белтелекоме» не уточнили.