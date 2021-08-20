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«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах с доступом к российским доменам
Источник материала: Навiны
«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам, сообщили в пресс-службе предприятия.
Причиной возможных затруднений при переходе на сайты является повреждение кабеля на территории Беларуси.
Когда завершатся ремонтные работы, в «Белтелекоме» не уточнили.
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«Белтелеком» предупредил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам, сообщили в пресс-службе предприятия.
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