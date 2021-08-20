EPAM закрывает четыре офисных центра в Минске

сообщил технический менеджер ИТ-компании NetCracker Сергей Лавренкин. По его словам, причина в том, что 85% сотрудников решили работать удалённо. Такую информациютехнический менеджер ИТ-компании NetCracker. По его словам, причина в том, что 85% сотрудников решили работать удалённо.





"Поскольку почти 85% сотрудников выбрали работу из дома или смешанный формат, было принято решение о закрытии некоторых офисов:

Клары Цеткин, 51 – с 15 сентября Притыцкого, 27 – с 15 октября Тиражная, 150 – с 31 октября Дзержинского 104а – с 15 ноября





Для арендодателей это катастрофа", отмечает он.





EPAM переводит всю свою работу на иностранные сервера А накануне в соцсетях появилась информация, что











