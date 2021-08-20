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EPAM закрывает четыре офисных центра в Минске
Источник материала: Партизан
С 15 сентября EPAM не продлевает аренду 4-ех офисов в Минске
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Такую информацию
"Поскольку почти 85% сотрудников выбрали работу из дома или смешанный формат, было принято решение о закрытии некоторых офисов:
Клары Цеткин, 51 – с 15 сентября
Притыцкого, 27 – с 15 октября
Тиражная, 150 – с 31 октября
Дзержинского 104а – с 15 ноября
Для арендодателей это катастрофа", отмечает он.
Напомним,
А накануне в соцсетях появилась информация, что
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С 15 сентября EPAM не продлевает аренду 4-ех офисов в Минске
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