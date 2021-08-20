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EPAM закрывает четыре офисных центра в Минске

20.08.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 15 сентября EPAM не продлевает аренду 4-ех офисов в Минске

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Такую информацию сообщил технический менеджер ИТ-компании NetCracker Сергей Лавренкин. По его словам, причина в том, что 85% сотрудников решили работать удалённо.

"Поскольку почти 85% сотрудников выбрали работу из дома или смешанный формат, было принято решение о закрытии некоторых офисов:

Клары Цеткин, 51 – с 15 сентября
Притыцкого, 27 – с 15 октября
Тиражная, 150 – с 31 октября
Дзержинского 104а – с 15 ноября

Для арендодателей это катастрофа", отмечает он.


А накануне в соцсетях появилась информация, что EPAM переводит всю свою работу на иностранные сервера
 
Теги: Минск
 
 
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С 15 сентября EPAM не продлевает аренду 4-ех офисов в Минске
 
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