"Многие будут удивляться - как при таком соотношении сил и общественных настроений здесь всё ещё держалось"









"Численность контингента, который американцы приняли решение вывести, составляла 2500 человек. Численность штыков талибов оценивается от 60 до 80 тысяч. То есть даже по самым грубым прикидкам соотношение 1 к 24 в пользу талибов. Понятно, американцы технологически более оснащены и в целом у них нет проблем постоять за себя, - пишет "Рефлексия и реакция".





- Но эти две с половиной тысячи человек контролировали страну с более чем 30-миллионным населением. Это как если бы Беларусь контролировали 700 человек (впрочем, "если бы" можно смело убрать из текста). Невозможно просто в фокусе внимания держать всю управленческую цепочку "снизу" (а солдаты это даже не чиновники - это просто вооруженные люди, глубоко не погруженные в дела, советников было и то меньше), если бы не общая вера в то что США контролирует ситуацию.





Талибы могли бы легко захватить всю страну за исключением территории американских военных баз и ключевых блокпостов. Но они не шли на это, несмотря на подавляющее превосходство в силах, хоть и контролировали определенные зоны. Была вера в поддержку правительства со стороны США.





С момента объявления решения о выводе солдат не изменилось ровным счётом ничего, кроме того что эта вера исчезла. И всё закончилось за считанные недели. Бить по пяткам уходящей армии безопаснее и психологически проще. 350 тысячная (на бумаге) армия проамериканских сил рухнула и не смогла серьёзным образом сдержать напора, несмотря на сложный этнический состав Афганистана, в котором у Талибана масса естественных врагов в виде значительных сегментов населения, которые могли бы давать отпор мотивированно.





Но они не давали - может ещё сорганизуются, но это уже будет другая история. В этой истории всё рухнуло, когда рухнула вера в могущество власти в массах. Это и есть борьба за умы - не за симпатию, с симпатиями все давно определились. А за веру в ту или иную оценку картины и готовности к тем или иным действиям с точки зрения оценки этой картины.





А ещё на днях была годовщина путча 1991. Тоже хороший пример о том, как отсутствие веры не позволило высшим лицам в государстве среди путчистов, в том числе главе могучего КГБ, сохранить это государство. Веры в их способность это сделать не было уже ни у кого, ни у народа, ни у них самих.





Ключевой момент, почему в Беларуси такая вера не была разрушена в августе 2020 - это, пожалуй, поддержка Путина. Также важным фактором была полная неготовность высшего руководства к тому, что случилось. Это был просто гром среди ясного неба, оцепенение, которое в итоге стало сохранением верности.





Сейчас вера в способность государства управлять через репрессии определённо есть. Но в ретроспективе, возможно, многие будут удивляться как при таком соотношении сил и общественных настроений здесь всё ещё держалось".