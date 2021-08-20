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«То, что сейчас происходит в Беларуси, ни для кого не секрет. В таких условиях работать крайне сложно. Там было много проигрышей и похвастаться пока нечем», — охарактеризовал он работу своего бизнеса в Беларуси.

«Были тесты, но они были больше на уровне опроса, кому здесь может быть интересно. Учитывая текущую ситуацию в Беларуси, ликвидность там сейчас близка к нулю», — сказал он.

«Решение инвестировать в Беларусь, я считаю, было неправильным. Эта страна кардинально отличается от Литвы с точки зрения бизнес-среды, и условия для инвестирования там очень неблагоприятные», — добавил Марцинкявичюс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владелец сети Mart Inn назвал ошибкой приход в Беларусь Литовский бизнесмен разочарован.

Об этом предприниматель заявил в интервью агентству. По его словам, работать в Беларуси чрезвычайно сложно.подтвердил агентству, что были попытки изучить спрос на предмет продажи сети, но конкретных результатов они не дали.