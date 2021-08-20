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Страны ЕАЭС планируют устранить 14 препятствий на внутреннем рынке к 2022 году

20.08.2021 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

До конца 2022 страны ЕАЭС намерены устранить 14 препятствий на внутреннем рынке. 20 августа главы правительств обозначили наиболее чувствительные моменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 1 октября ЕЭК совместно с правительствами государств Союза подготовит дорожную карту – это план по устранению препятствий.

Страны ЕАЭС планируют устранить 14 препятствий на внутреннем рынке к 2022 году

В ряде рассмотренных тем на встрече в пятницу – страховая поддержка взаимной и внешней торговли, сближение нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин, вопросы по формированию общего рынка органической сельхозпродукции и в сфере транспортной политики.

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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Ереване.

 
 
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До конца 2022 страны ЕАЭС намерены устранить 14 препятствий на внутреннем рынке. 20 августа главы правительств обозначили наиболее чувствительные моменты, сообщили в...
 
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