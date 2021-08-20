Washington Post призвала Байдена предотвратить выделение Беларуси средств от МВФ

Газета Washington Post опубликовала редакционный комментарий, призывающий администрацию президента США Джо Байдена предотвратить выделение Беларуси средств от Международного валютного фонда.



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Издание отмечает, пишет «ГА» , что администрация справедливо наложила санкции на режим Александра Лукашенко после спорных президентских выборов 2020 года и последующего жесткого подавления массовых протестов, но что на этом фоне представляется нецелесообразным выделять стране средства из резервного фонда МВФ.

В этом году МВФ планирует распределить между странами рекордную сумму 650 миллиардов долларов для восстановления от пандемии. Средства выделяются в соответствии с квотами, определяемыми в зависимости от размера экономики. Беларусь должна получить около 1 миллиарда долларов.

Как напоминает издание, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила, что состоявшиеся в прошлом году выборы «не были прозрачными, свободными и честными» и что в стране совершаются «массовые, систематические и неопровержимо доказанные» нарушения прав человека.

«Администрация Байдена должна мобилизовать европейских и других союзников, являющихся членами МВФ, и потребовать приостановки выделения средств. Если выделить эти средства сейчас, это ослабит воздействие санкций, — пишет газета. — Всем тем, кто хочет, чтобы в Беларуси восторжествовала демократия, следует притормозить эту ошибочную выплату — и как можно скорее».

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