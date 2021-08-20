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«Ковид много всего изменил, многие сотрудники работают из дома и не хотят возвращаться в офис. Кроме того, EPAM приобрела много собственных площадей в Clover Park, также у компании два своих офиса, мы расширяемся. Уход из других бизнес-центров объясняется истечением срока договоров аренды и переводом сотрудников в свои помещения».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так EPAM съезжает с четырех офисов в Минске Как пояснили менеджеры компании, это не свидетельствует об уходе компании из Беларуси.

Как пояснили «Нашей Ниве» менеджеры компании, это не свидетельствует об уходе компании из Беларуси: