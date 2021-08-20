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EPAM съезжает с четырех офисов в Минске

20.08.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

EPAM съезжает с четырех офисов в Минске
В интернете появилась информация о том, что крупнейшая IT-компания EPAM съезжает с четырех офисов в Минске. Речь идет о бизнес-центре на Клары Цеткин, «Тивали» на Притыцкого, «Титане» на Дзержинском и здании на Тиражной улице.

Как пояснили «Нашей Ниве» менеджеры компании, это не свидетельствует об уходе компании из Беларуси:

«Ковид много всего изменил, многие сотрудники работают из дома и не хотят возвращаться в офис. Кроме того, EPAM приобрела много собственных площадей в Clover Park, также у компании два своих офиса, мы расширяемся. Уход из других бизнес-центров объясняется истечением срока договоров аренды и переводом сотрудников в свои помещения».
 
Теги: Минск
 
 
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Как пояснили менеджеры компании, это не свидетельствует об уходе компании из Беларуси.
 
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