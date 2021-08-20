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Лукашенко тайно наградил силовиков

20.08.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 августа Александр Лукашенко тайно наградил силовиков из разных ведомств.


архивное фото, август 2020

Как сообщает ТГ-канал "Пул Первого", там были представители КГБ, МВД, госсекретариата Совета безопасности, Пограничного комитета.

"Их работа несовместима с публичностью, потому что они защищают нас, не претендуя на славу", — объяснила эту таинственность пресс-служба Лукашенко.

Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.

Тайные церемонии становятся уже традицией правящего режима. Как известно, инаугурация Лукашенко 23 сентября 2020 года также проходила тайно, напоминает euroradio.fm
 
 
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20 августа Александр Лукашенко тайно наградил силовиков из разных ведомств.
 
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