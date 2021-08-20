Лукашенко тайно наградил силовиков





архивное фото, август 2020





Как сообщает ТГ-канал "Пул Первого", там были представители КГБ, МВД, госсекретариата Совета безопасности, Пограничного комитета.





"Их работа несовместима с публичностью, потому что они защищают нас, не претендуя на славу", — объяснила эту таинственность пресс-служба Лукашенко.





Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.





euroradio.fm Тайные церемонии становятся уже традицией правящего режима. Как известно, инаугурация Лукашенко 23 сентября 2020 года также проходила тайно, напоминает



