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Лукашенко тайно наградил силовиков
Источник материала: Партизан
20 августа Александр Лукашенко тайно наградил силовиков из разных ведомств.
архивное фото, август 2020
Как сообщает ТГ-канал "Пул Первого", там были представители КГБ, МВД, госсекретариата Совета безопасности, Пограничного комитета.
"Их работа несовместима с публичностью, потому что они защищают нас, не претендуя на славу", — объяснила эту таинственность пресс-служба Лукашенко.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
Тайные церемонии становятся уже традицией правящего режима. Как известно, инаугурация Лукашенко 23 сентября 2020 года также проходила тайно, напоминает
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20 августа Александр Лукашенко тайно наградил силовиков из разных ведомств.
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