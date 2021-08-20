ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

EPAM отказывается от 4-х офисов в Минске

20.08.2021 16:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Компания EPAM наносит серьезный удар по рынку недвижимости в Минске, решив отказаться в сентябре сразу от 4-х офисных помещений в Минске.

Менеджеры компании утверждают, что речь не идет об уходе компании из Беларуси: примерно 85% сотрудников компании предпочитают работать дистанционно».

«Ковид многое изменил. Многие сотрудники работают из дому и не хотят возвращаться в офис. Кроме того, EPAM приобрела много собственных площадей в «Clover Park», также у компании есть два своих офиса, мы расширяемся. Уход из других бизнес-центров объясняется истечением срока аренды и переводом сотрудников в свои помещения», - цитирует Наша Нива представителя EPAM.

Так или иначе, с 15 сентября EPAM отказывается от аренды офисов на Клары Цеткин 51, Притыцкого 27, Тиражной 150, Дзержинского 104а.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания EPAM наносит серьезный удар по рынку недвижимости в Минске, решив отказаться в сентябре сразу от 4-х офисных помещений в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Участник деструктивных Telegram-каналов из Гродненского района заключен под стражу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by