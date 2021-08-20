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Лукашенко назвал своих оппонентов врагами и коллаборантами

20.08.2021 16:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил , что общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но в стране по-прежнему остаются враги и коллаборанты.

"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится», - констатировал Лукашенко, раздавая слонов силовикам.

«Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил пенсионер.

По его словам, мотив действий в отношении Беларуси понятен: "Материальный интерес - поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают".

"Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Беларусь - ключ ко всему постсоветскому пространству", - определился с ярлыками Лукашенко.

Он также сказал, что угроза исходит из глобального информационного пространства.

"Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому", - признался Лукашенко.

 
 
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Лукашенко заявил , что общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но в стране по-прежнему остаются враги и коллаборанты.
 
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